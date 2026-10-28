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28 октября, 13:32

Общество

Краснокнижный гриб пикнопореллус вновь обнаружили в лесопарке "Лосиного острова"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Редкий гриб пикнопореллус бело-желтый, который занесен в Красную книгу, вновь нашли в подмосковной части национального парка "Лосиный остров". Его обнаружили в Лосинопогонном лесопарке. Об этом говорится в телеграм-канале нацпарка.

"Планомерная работа научного отдела по мониторингу территории парка дает результаты! Гриб из Красной книги снова в центре внимания", – отметили в парке.

В "Лосином острове" подчеркнули, что два редких гриба, найденных подряд, являются отличным поводом порадоваться, что живая природа сохранилась рядом с мегаполисом. Экосистема в порядке, если приживается такой чувствительный вид, пришли к выводу в нацпарке.

Краснокнижный гриб пикнопореллус бело-желтый в предыдущий раз заметили на территории "Лосиного острова" в начале октября. Гриб обнаружили в подмосковной части парка.

Пикнопореллус бело-желтый выбирает старые хвойные леса, а не молодые деревья, и растет только на возрастной древесине, поэтому встретить его считается большой удачей. В "Лосином острове" отметили, что обнаружение такого вида имеет особое значение. Пикнопореллус бело-желтый обитает в естественной среде, где влияние человека минимально.

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