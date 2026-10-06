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06 октября, 14:41

Общество

В "Лосином острове" обнаружили краснокнижный гриб пикнопореллус бело-желтый

Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Краснокнижный гриб пикнопореллус бело-желтый, или Pycnoporellus alboluteus, замечен на территории национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Гриб обнаружили в подмосковной части парка. Пикнопореллус бело-желтый выбирает старые хвойные леса, а не молодые деревья, и растет только на возрастной древесине, поэтому встретить его считается большой удачей.

Характерный желто-оранжевый цвет грибу придают особые пигменты. Они помогают защищать его от ультрафиолетового излучения и микробов.

В "Лосином острове" отметили, что обнаружение такого вида имеет особое значение. Пикнопореллус бело-желтый обитает в естественной среде, где влияние человека минимально.

Ранее на территории "Лосиного острова" сотрудники научного отдела обнаружили редкий гриб необулгарию чистую. Она напоминает розовое желе и меняет внешний вид в зависимости от влажности – набухает во влажную погоду и сжимается в сухую. Гриб несъедобен, поскольку на 90% состоит из воды и полисахаридов.

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