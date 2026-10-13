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13 октября, 14:50

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Миколог Комиссаров: осенние вешенки и трубчатые лисички можно встретить в Подмосковье

Жителям Подмосковья назвали грибы, которые можно найти поздней осенью

Фото: depositphotos/yacobchuk1

Во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Подмосковье падает, однако там можно найти съедобные виды. В их число входят осенние вешенки и трубчатые лисички, сообщает телеканал "360" со ссылкой на кандидата биологических наук, научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Никиту Комиссарова.

По словам эксперта, в лесах можно собрать также запоздалые летние опята.

"Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью", – пояснил он.

Кроме того, в Подмосковье встречаются запоздавшие крыловидные ежовики и поздние болетовые грибы – родственники белых.

Ранее краснокнижный гриб пикнопореллус бело-желтый, или Pycnoporellus alboluteus, нашли на территории национального парка "Лосиный остров". Его обнаружили в подмосковной части парка. Пикнопореллус бело-желтый выбирает старые хвойные леса, а не молодые деревья, и растет только на возрастной древесине.

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