Миколог Комиссаров: осенние вешенки и трубчатые лисички можно встретить в Подмосковье

13 октября, 14:50Общество
Фото: depositphotos/yacobchuk1
Во второй половине осени видовое разнообразие грибов в Подмосковье падает, однако там можно найти съедобные виды. В их число входят осенние вешенки и трубчатые лисички, сообщает телеканал "360" со ссылкой на кандидата биологических наук, научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Никиту Комиссарова.
По словам эксперта, в лесах можно собрать также запоздалые летние опята.
"Растут осенние вешенки, представители рода Панеллюс, и трубчатые лисички. Они немного отличаются от обыкновенных, которые можно собирать в течение лета и ранней осенью", – пояснил он.
Кроме того, в Подмосковье встречаются запоздавшие крыловидные ежовики и поздние болетовые грибы – родственники белых.
Ранее краснокнижный гриб пикнопореллус бело-желтый, или Pycnoporellus alboluteus, нашли на территории национального парка "Лосиный остров". Его обнаружили в подмосковной части парка. Пикнопореллус бело-желтый выбирает старые хвойные леса, а не молодые деревья, и растет только на возрастной древесине.
Биолог назвала места, где в России растет белый трюфель