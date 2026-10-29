Самую длинную лестницу в России построят на горе Шмидта в Норильске

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В Норильске хотят создать туристический маршрут на горе Шмидта с лестницей протяженностью 5,6 километра. Проект предусматривает строительство смотровых площадок, обустройство зон отдыха и создание инфраструктуры для посетителей. Об этом РИА Новости рассказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Лестница станет самой длинной в России. Маршрут разделят на три тематические части: палеонтологическую, историческую и спортивно-познавательную. На высоте 240, 350 и 425 метров оборудуют три смотровые площадки. В программу также включат посещение исторических объектов.

На вершине горы планируют обустроить площадку для парапланеристов. У подножия появятся зона ожидания, несколько павильонов и парковка. Для наблюдения за северным сиянием на смотровых площадках установят утепленные платформы.

Реализацию проекта осложняют сложные геологические и гидрометеорологические условия, а также сейсмическая активность в районе строительства. Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Следующим этапом станет поиск финансирования в рамках федеральных проектов благоустройства, который планируют начать в следующем году, сообщил Миронов.

Ранее сообщалось, что первую в мире дорогу из 24-каратного золота построят в торговом районе Дубая Dubai Gold District. Проект направлен на укрепление позиции Дубая как туристического направления и мирового центра торговли золотом.

