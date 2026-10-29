Участники "Московского долголетия" создадут официальный аромат проекта

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Команда из 11 москвичей старшего возраста, занимающихся в проекте "Московское долголетие", приступила к завершающему этапу работы над парфюмерной композицией в рамках "Лаборатории аромата". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В состав команды вошли учитель химии и биологии с 40-летним стажем, специалисты с большим опытом работы в парфюмерных компаниях, коллекционеры, а также горожане, которые целенаправленно тренировали собственное обоняние. Именно их жизненный и профессиональный опыт стал основным инструментом при решении творческой задачи.

За время занятий москвичи расширили теоретические познания о пирамидах ароматов и свойствах эфирных масел, а также получили практические навыки – от разработки собственных формул до соединения ингредиентов в лабораторных условиях.

На финальном этапе внимание уделяют не только химии, но и эмоциональной стороне запаха. Обоняние тесно связано с памятью, поэтому итоговая формула должна работать как ароматическая визитка, пробуждающая теплые ассоциации с городом.

"Сам процесс создания аромата – это отличная когнитивная нагрузка и полезная гимнастика для мозга", – отметила участница лаборатории Елена Дорохова.

По ее словам, участникам нужно различать запахи, подбирать сочетания и объяснять, почему нравится именно так. Проект сознательно ориентируется на свежий современный профиль, разрушая стереотип о том, что аромат для старшего поколения должен быть тяжелым или старомодным.

Отдельным этапом стала экскурсия на парфюмерную фабрику "Новая заря": там москвичи увидели технологические процессы изнутри и убедились, что в основе создания ароматов лежит точный научно-творческий подход. Эти впечатления соединяются с личными историями участников – от детских воспоминаний о легендарной "Красной Москве" до поездок на профильные выставки.

Профессиональный бэкграунд старшего поколения влияет и на качество итогового продукта. Бывший учитель химии и биологии Инесса Войнова отметила, что научные знания помогли ей выйти за рамки простого восприятия запаха.

Кроме того, участники "Московского долголетия" занимаются бальными и латиноамериканскими танцами, знакомятся с китайской игрой маджонг и учатся создавать сады с учетом московского климата. Такие программы для них подготовили культурные центры столицы.