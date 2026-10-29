Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 08:07

Общество

Участники "Московского долголетия" создадут официальный аромат проекта

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Команда из 11 москвичей старшего возраста, занимающихся в проекте "Московское долголетие", приступила к завершающему этапу работы над парфюмерной композицией в рамках "Лаборатории аромата". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В состав команды вошли учитель химии и биологии с 40-летним стажем, специалисты с большим опытом работы в парфюмерных компаниях, коллекционеры, а также горожане, которые целенаправленно тренировали собственное обоняние. Именно их жизненный и профессиональный опыт стал основным инструментом при решении творческой задачи.

За время занятий москвичи расширили теоретические познания о пирамидах ароматов и свойствах эфирных масел, а также получили практические навыки – от разработки собственных формул до соединения ингредиентов в лабораторных условиях.

На финальном этапе внимание уделяют не только химии, но и эмоциональной стороне запаха. Обоняние тесно связано с памятью, поэтому итоговая формула должна работать как ароматическая визитка, пробуждающая теплые ассоциации с городом.

"Сам процесс создания аромата – это отличная когнитивная нагрузка и полезная гимнастика для мозга", – отметила участница лаборатории Елена Дорохова.

По ее словам, участникам нужно различать запахи, подбирать сочетания и объяснять, почему нравится именно так. Проект сознательно ориентируется на свежий современный профиль, разрушая стереотип о том, что аромат для старшего поколения должен быть тяжелым или старомодным.

Отдельным этапом стала экскурсия на парфюмерную фабрику "Новая заря": там москвичи увидели технологические процессы изнутри и убедились, что в основе создания ароматов лежит точный научно-творческий подход. Эти впечатления соединяются с личными историями участников – от детских воспоминаний о легендарной "Красной Москве" до поездок на профильные выставки.

Профессиональный бэкграунд старшего поколения влияет и на качество итогового продукта. Бывший учитель химии и биологии Инесса Войнова отметила, что научные знания помогли ей выйти за рамки простого восприятия запаха.

Кроме того, участники "Московского долголетия" занимаются бальными и латиноамериканскими танцами, знакомятся с китайской игрой маджонг и учатся создавать сады с учетом московского климата. Такие программы для них подготовили культурные центры столицы.

"Новости дня": на программу "Московское долголетие" направят 11,6 млрд рублей за три года

Читайте также


обществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика