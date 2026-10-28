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28 октября, 11:02

Общество

Клюквенный пирог и тыквенные кексы пополнили сборник рецептов "Серебряного наставничества"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ко Дню бабушек и дедушек на сайте столичного департамента труда и соцзащиты населения обновилась страница кулинарных рецептов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новые блюда подготовили участники проекта "Серебряное наставничество". В него входят воспитанники столичных центров для детей-сирот и активисты "Московского долголетия". Дети и наставники занимаются спортом, творчеством и волонтерством, посещают музеи и ходят в походы, но чаще всего выбирают работу с сезонными продуктами: вместе выращивают урожай, делают заготовки и пробуют новые рецепты.

На этот раз в сборник попали клюквенный пирог, тыквенные кексы, "энахатики" и банановые маффины. Вместе с "серебряной" наставницей Светланой Алфимовой воспитанники центра "Берег надежды" освоили клюквенный пирог. Женщина рассказала детям, как в детстве ходила с родителями в лес за ягодами.

В центре "Маяк" приготовили "энахатики" – фирменное блюдо наставницы Энахат Багировой. Это конвертики из лаваша с сыром и зеленью.

Воспитанники столичных центров для детей-сирот любят работать с тестом: раскатывать, лепить и ждать, пока оно поднимется. Особенно им нравятся ароматные ватрушки. Для наставницы из центра имени Ю. В. Никулина Галины Красновой эта выпечка связана с воспоминаниями из детства. В сборнике рецепт называется "Ватрушки бабы Гали".

У Марины Грибенко из центра "Вертикаль" осень ассоциируется с тыквой. Продолжая семейную традицию, она печет порционные кексы оранжевых оттенков с нежным сырным кремом.

Рецепт банановых маффинов – современная версия кексов. Их наставница воспитанников "Радуги" из центра московского долголетия "Восточный" Галина Должикова сначала пекла с бабушкой, а потом с мамой. Выпечка для нее была маленьким праздником.

В обновленном разделе есть и рецепты, опубликованные раньше: весенние блюда и идеи к новогоднему столу. В настоящее время участники "Серебряного наставничества" уже начали придумывать новую подборку новогодних рецептов.

Между тем в центрах московского долголетия и на площадках партнеров проекта продолжаются занятия против осенней хандры. Марафон объединяет семь направлений, связанных с самочувствием, эмоциональным состоянием, внешностью, стилем, питанием, физической активностью и новыми впечатлениями. Для участников проводят поездки по Москве на обзорных автобусах, прогулки по реке с экскурсоводами, а также интеллектуальные игры.

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