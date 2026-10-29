Один человек погиб и семь пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один мирный житель погиб, еще семь человек получили ранения в Белгородской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

"Приношу самые искренние соболезнования близким и родным", – написал глава региона.

По словам Шуваева, семь человек пострадали в Грайворонском и Шебекинском округах. Пятеро из них остаются в стационаре.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук ранее информировал о случаях атак ВСУ на транспортные средства в регионе. Дрон атаковал пассажирский железнодорожный состав на станции Клинцы. Повреждения получила кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча – Новозыбков. Локомотивную бригаду и пассажиров эвакуировали в укрытие, пострадавших нет.