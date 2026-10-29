В Германии зафиксировали 79 случаев изъятия детей из украинских семей

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В Германии официально зафиксировали 79 случаев изъятия детей из украинских семей. Об этом РИА Новости рассказала финская активистка и беженка Салли Райски.

По ее словам, родители пытаются вернуть детей, однако информация об этих случаях не получает широкой огласки. Райски также отметила, что в СМИ подобные сообщения представляют как фейки и российскую пропаганду. При этом, по ее утверждению, в Германии, Польше и Чехии действуют организации, помогающие украинским семьям добиваться возвращения детей.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил, что при получении или продлении статуса временной защиты украинцы отныне обязаны документально доказывать, что не уклоняются от службы в ВСУ. Евросоюз с 5 августа перестал предоставлять временную защиту военнообязанным гражданам Украины, а Швейцария ограничила выдачу миграционных статусов лицам с нерешенными вопросами по военному учету.

Ламмерт подчеркнул, что правило не делает различий между мужчинами и женщинами, если они военнообязанные, например медики и фармацевты.