Медведев заявил, что в Европе на россиян объявлена охота

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Россиянам не стоит ездить в европейские страны, поскольку потенциально арестовать могут каждого, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Потенциально на всех россиян объявлена охота", – подчеркнул он.

По его словам, не спасают ни визы, ни приглашения, ни иные гарантии, а арестовать могут каждого – особенно тех, кто говорит правду о западных странах, Евросоюзе и "бандеровском неонацистском режиме".

"Привечают только релокантские отбросы. Да и то временно", – добавил Медведев.

Он также допустил, что России, чтобы "вытаскивать своих граждан", придется пополнять "обменный фонд" жителями Европы и США.

"Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть", – заключил глава Совбеза.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Черногории задержала основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его супругу и команду. Посольство России выясняет обстоятельства случившегося.

В телеграм-канале "Рыбарь" заявили, что руководитель проекта и его команда не нарушали законодательство Черногории. В публикации говорится, что на территории страны они были легально и официально. Планировалась съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

Кроме того, известно, что Госдеп США предложил 10 миллионов долларов за информацию о сотрудниках "Рыбаря". Это объяснялось тем, что проект якобы проводил информационные операции, чтобы продвигать интересы России и вмешиваться в президентские выборы в США.

