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09 октября, 12:16

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Проект "Рыбарь": нарушений законов Черногории со стороны Звинчука не было

В проекте "Рыбарь" прокомментировали задержание Звинчука в Черногории

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Никаких нарушений местного законодательства Черногории со стороны руководителя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука и его команды не было. Об этом сообщается в телеграм-канале "Рыбарь".

В публикации подтверждается, что руководитель проекта действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами РФ. Однако они находились на территории страны легально и официально. В планах у участников проекта была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

"На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации", – указали в проекте.

В "Рыбаре" указали, что ожидают освобождения всех задержанных, а публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в том же режиме без изменений.

Звинчук, его супруга и еще три человека были задержаны службой безопасности Черногории в городе Рисан 9 октября. Посольство РФ уже выясняет обстоятельства задержания.

При этом известно, что Госдеп США предложил за информацию о сотрудниках "Рыбаря" 10 миллионов долларов. Это аргументировалось тем, что проект якобы проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США.

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