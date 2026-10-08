Служащий британского ВМФ задержан за попытку передать секретные сведения за рубеж

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Сотрудники лондонской полиции задержали служащего Королевского военно-морского флота (ВМФ), которого обвиняют в подготовке передачи секретных сведений иностранному государству. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным департамента по борьбе с терроризмом, 24-летний Тедди Янг с ноября 2024 по май 2025 года готовил передачу секретной информации, осознавая, что это может нанести ущерб безопасности Великобритании.

Ему предъявлены обвинения в нарушении Акта о национальной безопасности. О каком именно государстве идет речь, в заявлении не уточняется.

Ранее в Германии арестовали бывшего главу Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну, госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства.

По данным СМИ, экс-руководитель разведывательной службы мог готовить аналитический доклад для разведки Азербайджана.

