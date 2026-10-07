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07 октября, 09:53

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Spiegel: экс-глава разведки ФРГ до ареста мог собирать секретные документы для Баку

Экс-глава разведки ФРГ до ареста мог собирать секретные документы для Баку – СМИ

Фото: Getty Images/picture alliance/Michael Kappeler

Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг подозревается в подготовке аналитического доклада для разведки Азербайджана. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Spiegel.

По данным журналистов, у Ханнинга были секретные документы, которые ему передал бывший сотрудник BND. Эти материалы, вероятно, использовались для доклада, адресованного представителю иностранной спецслужбы. В роли заказчика, как предполагается, выступил сотрудник азербайджанской разведки. Дошли ли документы до адресата, пока неизвестно.

Ханнинга задержали 6 октября. Его подозревают в государственной измене и шпионской деятельности. В числе обвинений – шпионаж, посягательство на государственную тайну, попытка госизмены и агентурная работа. Как уточняют СМИ, Ханнинг руководил BND с 1998 по 2005 год.

По сведениям журналистов, он приобретал секретные данные у незадолго до этого ушедшего в отставку сотрудника руководящего штаба ведомства, чтобы затем перепродать их. Покинув пост, Ханнинг занимался консалтингом в сфере безопасности и бизнеса. В последнее время он столкнулся с финансовыми трудностями.

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