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06 октября, 13:25

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Bild: экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по подозрению в шпионаже

Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по подозрению в шпионаже

Фото: Getty Images/picture alliance/Michael Kappeler

Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Bild.

Ханнинг возглавлял немецкую разведку с 1998 по 2005 год. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну, госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства.

По данным издания, экс-глава BND приобретал секретную информацию у недавно вышедшего на пенсию сотрудника руководящего штаба ведомства, чтобы впоследствии перепродавать полученные данные.

Расследованием дела занимается федеральный генеральный прокурор Германии. После ухода с должности Ханнинг работал международным консультантом в сфере безопасности и бизнеса.

В последнее время он столкнулся с финансовыми трудностями. Согласно данным газеты, это произошло после банкротства банка в странах Балтии, в наблюдательный совет которого он входил.

Ранее испанского офицера НАТО отстранили от службы на базе Британии из-за отношений с уроженкой СССР. Женщину заподозрили в шпионаже в пользу России, однако сама она это отрицает.

По данным СМИ, НАТО и Испания начали расследование. Мадрид приостановил допуск офицера к секретной информации, а руководство базы в Нортвуде отозвало его пропуск "до завершения проверки безопасности".

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