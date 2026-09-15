Житель Херсонской области осужден на 18 лет за шпионаж в пользу Украины

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, по обвинению в шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчина собирал и передавал через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) представителю Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений Вооруженных сил России, участвующих в СВО на территории Херсонской области.

Эти данные предназначались для планирования и организации диверсионно-террористической деятельности. Действия фигуранта выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Кроме того, представители спецслужб провели обыски в организованных им схронах. Там они обнаружили и изъяли взрывные устройства и их составные части, предназначенные для совершения террористических актов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Шпионаж" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее силовики задержали 59-летнего жителя поселка Форос в Крыму за передачу Украине данных об объектах погранслужбы. Мужчина связался с представителем украинской пограничной службы и через мессенджер отправлял ему сведения о расположении объектов погрануправления ФСБ по Крыму. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене, суд заключил его под стражу.

