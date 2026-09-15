Диорама в честь метростроителей появилась на станции метро "Народное Ополчение"

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Памятная диорама, посвященная труду метростроителей, открылась в День города Москвы в стене подземного перехода между станциями "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской и Большой кольцевой линий. Об этом рассказала первый замначальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

По ее словам, метрострою в этом году исполняется 95 лет. За это время специалисты сформировали уникальную отечественную школу создания объектов метро, объединившую опыт нескольких поколений и современные инженерные технологии. Пассажиры видят новые станции и тоннели, но самая сложная работа остается под землей. Чтобы увековечить подвиг метростроителей, и была создана эта диорама.

В основу композиции лег реальный эпизод создания радиуса – проходка тоннеля от "Народного Ополчения" до "Бульвара Генерала Карбышева" с помощью ТПМК "Натали". На диораме запечатлен подземный забой в разгар проходки: гигантский щит, кольца обделки тоннеля и бригада проходчиков за работой. В деталях воспроизведены рабочие, сам тоннелепроходческий комплекс и оборудование.

"В одном пространстве увековечен и подвиг героев народного ополчения, и тяжелый труд тех, кто ежедневно строит самое красивое метро в мире", – указала Дерунова.

Памятный объект разместили там, где ежедневно проходят тысячи пассажиров. При этом сам тоннель от "Народного Ополчения" до "Бульвара Генерала Карбышева" прокладывал комплекс "Натали". Левый перегонный тоннель начали сооружать 15 мая 2024 года, а закончили примерно через полгода.

Основным инструментом современного метростроения стали тоннелепроходческие механизированные комплексы. Они дают возможность прокладывать тоннели в условиях плотной городской застройки, не сбивая привычный ритм жизни города, не мешая движению транспорта и работе инфраструктуры.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за два года работы Троицкой линии метро пассажиры совершили более 38 миллионов поездок. На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК. С открытием новых станций "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" поездки в центр стали в 1,5 раза быстрее. Пассажиропоток линии вырос в 3 раза и сейчас составляет около 100 тысяч поездок в день.

