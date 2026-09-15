Песков сообщил о ночной попытке Киева атаковать российский энергообъект

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В ночь на 15 сентября украинская сторона пыталась нанести удар по одному из российских энергообъектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не уточнив, о каком регионе идет речь.

Представитель Кремля обратил внимание, что инцидент произошел на фоне предложения президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

"Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы ее в целом, безусловно, считаем очень хорошей идеей", – отметил Песков.

Ранее глава Белого дома также заявлял, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского остановить атаки на российские заводы, выпускающие дизельное топливо. По словам Трампа, это привело к дефициту дизеля в США. Его средняя цена впервые в истории поднялась до 6 долларов за галлон.

В Кремле при этом указывали, что Москва приветствует любой призыв об остановке киевских ударов по мирной экономической инфраструктуре. Кроме того, Россия надеется на проведение трехсторонней встречи по Украине в обозримой перспективе.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не будет останавливать СВО на период переговоров по урегулированию вокруг Украины. Он пояснил, что такое решение было принято после провала стамбульских договоренностей.