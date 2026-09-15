Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 14:51

Политика

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны.

Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 Военно-морского флота России, а на отдельных участках маршрута к ним присоединялись истребители иностранных государств.

В оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда продолжительность полета составила более четырех часов. Сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах они сопровождались иностранными истребителями.

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика