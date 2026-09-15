Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны.

Продолжительность полета составила около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-33 Военно-морского флота России, а на отдельных участках маршрута к ним присоединялись истребители иностранных государств.

В оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда продолжительность полета составила более четырех часов. Сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах они сопровождались иностранными истребителями.

