Почти 70% россиян хотят самостоятельно ограничивать доступ к соцсетям перед сном

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В России 69% опрошенных хотели бы самостоятельно ограничивать доступ к социальным сетям перед сном. Такие данные приводятся в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которым делится Hi-Tech Mail.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи совершеннолетних жителей из всех регионов страны. По данным опроса, еще 28% респондентов хотели бы ограничить себе походы к холодильнику после 22:00. Кроме того, россияне были бы рады отказаться от импульсивных покупок: 19% участников намерены запретить себе приобретать абонементы в фитнес-клубы, которыми почти не пользуются.

Еще 18% поддержали бы возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. Отмечается, что труднее всего россиянам контролировать привычки, связанные с самочувствием и спонтанными расходами. В "Сравни" порекомендовали перед покупкой делать паузу в несколько часов, чтобы понять, является ли желание приобрести товар настоящей потребностью.

Ранее детский психолог Надежда Резенова сообщила, что полный запрет на использование социальных сетей ограничивает развитие подростков. По его словам, такие запреты нарушают коммуникацию между подростками и родителями и не учат договариваться. Психолог добавила, что в соцсетях подростки могут общаться со сверстниками и получать образовательный контент.