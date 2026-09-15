Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 16:32

Технологии

Почти 70% россиян хотят самостоятельно ограничивать доступ к соцсетям перед сном

Фото: 123RF.com/prathanchorruangsak

В России 69% опрошенных хотели бы самостоятельно ограничивать доступ к социальным сетям перед сном. Такие данные приводятся в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которым делится Hi-Tech Mail.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи совершеннолетних жителей из всех регионов страны. По данным опроса, еще 28% респондентов хотели бы ограничить себе походы к холодильнику после 22:00. Кроме того, россияне были бы рады отказаться от импульсивных покупок: 19% участников намерены запретить себе приобретать абонементы в фитнес-клубы, которыми почти не пользуются.

Еще 18% поддержали бы возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. Отмечается, что труднее всего россиянам контролировать привычки, связанные с самочувствием и спонтанными расходами. В "Сравни" порекомендовали перед покупкой делать паузу в несколько часов, чтобы понять, является ли желание приобрести товар настоящей потребностью.

Ранее детский психолог Надежда Резенова сообщила, что полный запрет на использование социальных сетей ограничивает развитие подростков. По его словам, такие запреты нарушают коммуникацию между подростками и родителями и не учат договариваться. Психолог добавила, что в соцсетях подростки могут общаться со сверстниками и получать образовательный контент.

Читайте также


технологии

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика