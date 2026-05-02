Эксперт Котихина: правило "телефон экраном вниз" во время беседы поможет побороть фаббинг

В современном мире живое общение часто прерывается смартфоном, однако если одни делают это вынужденно, то другие постоянно достают телефон по своему желанию, отвлекаясь от беседы. Это явление получило название фаббинг. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это уже грань"

Термин "фаббинг" состоит из двух английских слов: phone (телефон) и snubbing (пренебрежительное отношение). То есть так называют процесс отвлечения на смартфон во время беседы, когда человек демонстрирует собеседнику его второстепенность, объяснила в разговоре с Москвой 24 психолог Мария Овчарова.





Мария Овчарова психолог Партнер машинально листает ленту, отвечает короткими "угу" и теряет нить разговора. Сигнал здесь простой: "То, что в моем телефоне сейчас, интереснее тебя".

По словам эксперта, причин такого поведения несколько. Рука может тянуться к телефону из-за дискомфорта: скука, тревога, неловкая пауза. Но чаще в основе лежит страх что-то упустить и иллюзия многозадачности.

Психолог добавила, что если речь идет о детях, зависимых от смартфона, то это говорит о дефиците внимания. Ребенок часто выбирает гаджет в момент общения, если ему не хватает признания, связи с друзьями или интересного занятия.

"Часто он просто копирует поведение родителей, для которых телефон за столом стал нормой", – добавила специалист.

Тревожным сигналом становится постоянное нахождение смартфона в руках. Из-за ухода в виртуальную реальность упускаются важные моменты в жизни, что может негативно отразиться на всех ее сферах, отметила эксперт.

В свою очередь, психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина в разговоре с Москвой 24 отметила, что главным индикатором, указывающим на фаббинг, являются жалобы со стороны близких, которые чувствуют себя игнорируемыми.

"Красная линия звучит очень просто: если близкий человек хотя бы раз сказал: "Отложи телефон, пожалуйста" – это уже грань", – добавила специалист.

Котихина добавила, что фаббингом можно считать не только молчаливый скроллинг ленты в процессе беседы, но и постоянное использование телефона во время просмотра фильма, совместных офлайн-развлечений или приема пищи. Особенно если нет веской причины: ЧП или рабочих задач.

Вечер без телефона

Фаббинг способен серьезно ухудшить отношения с друзьями и возлюбленными, рассказала Москве 24 нейропсихолог Светлана Колобова. Со временем появляется эмоциональное отчуждение, а впоследствии – угроза расставания.





Светлана Колобова нейропсихолог По сути, человек строит отношения с телефоном, а не с партнером. При этом с ним не получится даже поддерживать просто адекватное общение, потому что зависимость от виртуального мира схожа с зависимостью от алкоголя или наркотических веществ.

Избежать фаббинга в отношениях или уменьшить его помогут правила общения, которые нужно заранее обговорить с будущим партнером. Например, проводить вечер без телефона. В случае нарушения договоренности одним второй будет иметь право вежливо забрать гаджет, рассказала эксперт.

"Важно делать это с добрыми намерениями по отношению к любимому человеку: без грубости и скандала", – добавила нейропсихолог.

По словам Колобовой, если такой вариант не подходит, стоит согласовать график использования смартфонов в семье по часам.



"Нужно разграничивать время, проведенное в телефоне и с близким человеком, чтобы не было неуважения. При этом, чтобы самозапрет не отражался на работе", – отметила психолог.

Специалист подчеркнула, что если партнер хочет строить отношения, основанные на доверии и уважении, то пойдет навстречу в вопросе использования гаджета. Однако в случае отсутствия у близкого человека желания менять привычки, связанные с фаббингом, воздействовать на него практически невозможно. Эксперт отметила, что в этом случае будет полезнее для собственного психического здоровья разорвать эти отношения.

В свою очередь, психолог Котихина порекомендовала придерживаться правила "телефон экраном вниз" во время беседы. Это снизит соблазн реагировать на каждое уведомление.

Также поможет пауза: прежде чем взять смартфон, нужно спросить себя, зачем он сейчас нужен. Кроме того, стоит приучить себя не трогать гаджет первый час после пробуждения и за час до сна. Это поможет сформировать цифровую гигиену, которая будет способствовать балансу экранного времени и реальной жизни, подытожила Котихина.