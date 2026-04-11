Психолог Стигунова: кризис идентичности может продлиться от полугода до нескольких лет

Интересы и жизненные ценности человека меняются с возрастом, а прежние желания, цели и место в мире подвергаются сомнениям. Эти трансформации в психологии называют кризисом идентичности, объяснили эксперты. Как его преодолеть, читайте в материале Москвы 24.

Сразу несколько факторов

Кризисом идентичности называют состояние утраты ясности, касающейся социальной роли и самосознания (способность человека осознавать самого себя, свои мысли, чувства и отличать их от других), рассказала Москве 24 бизнес-психолог, психотерапевт Елизавета Майер.





Ценности могут трансформироваться, вступая в противоречие с прежними убеждениями, вызывая чувство неуверенности и дезориентации. В такие моменты человек погружается в интенсивную саморефлексию, подвергая сомнению свои желания, цели и место в мире.

В такие моменты возникают вопросы "Кто я?" и "Чего я хочу от жизни?", начинается поиск новой версии себя. Это состояние может настигнуть в любом возрасте, добавила эксперт.

При этом, по словам Майер, нет конкретной причины этого состояния, за ним стоят сразу несколько факторов, среди которых могут быть смена ролей и статуса в обществе, утраты, развод, банкротство, смена профессиональной деятельности, а также культурные сдвиги, включая эмиграцию в среду с иными правилами и ценностями. Например, в карьере рост уровня ответственности или новая роль в компании вынуждают учиться смотреть на задачу или цель иначе: уметь прогнозировать результат и разрабатывать стратегию.

Изменения становятся особенно необходимы после достижения амбициозных целей, тогда часто возникают вопросы: "А что дальше, зачем и для чего?", – добавила психолог.

Кризис идентичности ощущается внутренне: человек теряет ясность и привычные представления о себе, но при этом сохраняется внешняя стабильность и работоспособность. Возникает необходимость изменений или выбора нового жизненного пути. Это отличает кризис от таких психологических проблем, как депрессия и тревожность. Они проявляются как устойчивое ухудшение самочувствия и снижение уровня энергии, добавила психотерапевт.

Главное – не предавать себя

В свою очередь, семейный психолог, писатель Радмила Стригунова в разговоре с Москвой 24 отметила, что кризис идентичности не нужно воспринимать как проблему.





Это нормальный жизненный этап, с которым может столкнуться каждый. В определенный момент человек понимает, что ему не совсем комфортно с нынешними целями и ценностями, тогда происходит распад старых ролей. Например, надоело быть "хорошей" или незаменимым специалистом в своей области.

По словам психолога, кризис идентичности часто возникает на стыке жизненных циклов и может сопровождаться чувством страха, пустоты и полным отсутствием понимания, какую роль нужно играть.

"Например, новый проект на работе не вызывает привычного сомнения – "справлюсь ли я". Вместо этого возникают вопросы: "А зачем мне вообще этот проект и почему именно я должен им заниматься?" – добавила эксперт.

Психолог также указала, что, кроме объективных жизненных изменений, к кризису идентичности могут привести социальные сети. Зависимость от них порождает сомнение в собственных силах. Пользователь сравнивает себя с другими и пытается понять, все ли у него в жизни в порядке, тем ли он занимается.





Кризис может длиться от полугода до нескольких лет, пока не произойдут те самые изменения траектории жизни. При этом не всегда требуется помощь психолога. Обращаться к специалисту стоит, если появляются панические атаки или повышенная тревожность.

Психолог Елизавета Майер отметила, что справиться с трудностями, связанными с кризисом, и понять себя можно самостоятельно. Для начала стоит определить аспекты своей жизни: роли в семье, на работе, в отношениях и в общении. Далее нужно оценить, какие из них действительно близки, а какие исполняются по привычке.

Также полезно представить несколько вариантов будущего и себя в нем. Это поможет понять, в каком из сценариев внутренне комфортнее и спокойнее. С помощью упражнения можно более точно осознать себя и свой будущий путь.



"Особое внимание стоит уделить моментам внутреннего сопротивления. Чем сильнее расхождение между реальной жизнью и внутренними изменениями, тем сложнее будет перестроиться. Но важно не бояться перемен и быть готовым к новым вызовам", – добавила бизнес-психолог.

Главное в момент кризиса идентичности – прислушиваться к себе, а не собирать "идеальное я" из чужих идей и советов. Нужно постараться опираться лишь на собственные ценности и принципы, чтобы сохранить уверенность в своих решениях, подытожила Майер.