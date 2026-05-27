Движение ограничат в центре Москвы 30 мая из-за забега "Зеленый марафон"

Несколько набережных и улиц в центре Москвы будут недоступны для движения транспорта 30 мая в связи с проведением забега "Зеленый марафон". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Ограничения будут действовать на Варварке, Ильинке, Москворецкой, а также площади Васильевский Спуск и Большом Москворецком мосту с 01:00 до 20:00. С 07:00 до 11:15 будут перекрыты Гончарная и Краснохолмская набережные, а до 11:45 – Котельническая.

На Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, Яузской и Садовнической улицах, Большом и Малом Устьинских мостах, а также в Устьинском проезде нельзя будет проехать с 07:00 до 12:30.



Перекрытия на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, Фалеевском переулке и Китайгородском проезде продлятся с 07:00 до 13:15.

В свою очередь, с 07:00 до 13:45 и до 12:15 будут закрыты Кремлевская набережная и улица Лужники соответственно.

Еще часть ограничений будет введена с 07:30:



на Лужнецкой набережной – до 12:30;

на улице Хамовнический Вал – до 12:45;

на Фрунзенской набережной – до 13:00.

Вместе с тем проезд по одной полосе будет закрыт на участке Москворецкой улицы между Москворецкой набережной и улицей Варваркой в двух периодах: с 00:01 28 мая до 01:00 30 мая и с 20:00 30 мая до 09:00 31 мая.

Еще одно ограничение введут на Большом Москворецком мосту от Варварки до Болотной улицы с 01:00 28 мая до 09:00 31-го числа – на это время там закроют сразу три полосы.

Кроме того, на всех вышеперечисленных участках с 00:01 30 мая до окончания марафона нельзя будет парковать машины.

Еще одна корректировка 30 мая коснется расписания трамваев. Они не будут ходить через парк "Сокольники" с 08:00 до 10:00. Изменения связаны с обрезкой деревьев.

В указанный период транспорт поедет по измененным маршрутам. В частности, трамваи № 4 проследуют через Краснобогатырскую улицу и станцию метро "Преображенская площадь", а № 25 – от усадьбы Останкино до Богородского.