Схема движения изменится на Краснобогатырской улице в ВАО с 30 мая

Схема движения будет скорректирована на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе (ВАО) Москвы с 30 мая. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время автомобилисты выезжают на проезжую часть через трамвайные пути, что создает помехи для городского транспорта. Для повышения безопасности и ускорения движения проезд будет закрыт на вышеуказанной улице в районе домов 23 и 31, корпуса 2.

При этом водителям оставят возможность использовать ближайшие разрешенные развороты и выезды.

"Стройте маршрут заранее и обращайте внимание на дорожные знаки", – призвали в департаменте.



Ранее горожан предупредили о перекрытии движения в районе Цветного бульвара 30 мая в связи с проведением Московского детского велофестиваля. В частности, проезд будет недоступен с 00:01 до 20:00 от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Вместе с тем проехать нельзя будет по первой крайней левой полосе на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1 и по двум крайним правым полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади.

