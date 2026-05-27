27 мая, 13:53

Юрист Китаев: требование ресторана доплатить за ужин на веранде в дождь незаконно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посетители ресторанов не обязаны оплачивать дополнительный сбор за услуги, на которые не давали письменного согласия. Об этом Москве 24 рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев.

Ранее телеграм-канал "SHOT Проверка" сообщил, что с посетителей одного из московских ресторанов дополнительно потребовали 10% от счета за размещение на веранде под зонтами в дождливую погоду. При этом о дополнительной плате клиентам сообщили только в конце обслуживания: изначально при заказе об этом не предупреждали.

По мнению Китаева, требование ресторана абсолютно незаконно. Прежде всего, потому что услуга была навязана: никто не договаривался о ней с посетителями заранее.

В прошлом году в статью о недопустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя (закона "О защите прав потребителей"), были внесены изменения, которые запрещают оказание дополнительных услуг за отдельную плату без согласия клиента. Причем последнее должно быть оформлено письменно.
Сергей Китаев
юрист по гражданским, арбитражным и административным делам

То есть, если посетители не давали своего согласия на получение конкретной дополнительной услуги, они имеют полное право ее не оплачивать.

Кроме того, на подобную ситуацию можно пожаловаться в Роспотребнадзор, который организует проверку и выяснит, на каком основании заведение собирает с клиентов деньги за размещение под зонтами на веранде, насколько корректно требование оформляется документально и платятся ли налоги с данного дополнительного сбора, заключил Китаев.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что посетитель вправе не платить за блюдо, в котором были обнаружены объективные недостатки. Например, если оно имеет запах порчи, содержит не те ингредиенты, которые заявлены в меню, недоварено, недожарено или подано холодным, хотя должно быть горячим.

