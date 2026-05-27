Юрист Китаев: требование ресторана доплатить за ужин на веранде в дождь незаконно

Посетители ресторанов не обязаны оплачивать дополнительный сбор за услуги, на которые не давали письменного согласия. Об этом Москве 24 рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев.
Ранее телеграм-канал "SHOT Проверка" сообщил, что с посетителей одного из московских ресторанов дополнительно потребовали 10% от счета за размещение на веранде под зонтами в дождливую погоду. При этом о дополнительной плате клиентам сообщили только в конце обслуживания: изначально при заказе об этом не предупреждали.
По мнению Китаева, требование ресторана абсолютно незаконно. Прежде всего, потому что услуга была навязана: никто не договаривался о ней с посетителями заранее.
То есть, если посетители не давали своего согласия на получение конкретной дополнительной услуги, они имеют полное право ее не оплачивать.
Кроме того, на подобную ситуацию можно пожаловаться в Роспотребнадзор, который организует проверку и выяснит, на каком основании заведение собирает с клиентов деньги за размещение под зонтами на веранде, насколько корректно требование оформляется документально и платятся ли налоги с данного дополнительного сбора, заключил Китаев.
Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что посетитель вправе не платить за блюдо, в котором были обнаружены объективные недостатки. Например, если оно имеет запах порчи, содержит не те ингредиенты, которые заявлены в меню, недоварено, недожарено или подано холодным, хотя должно быть горячим.