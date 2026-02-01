Форма поиска по сайту

01 февраля, 18:23

Общество
Истории

Сомнолог Мелехин: сон рядом с телефоном может стать причиной развития акне

Панические атаки и акне? К чему может привести сон с телефоном под подушкой

Вибрации, уведомления и свет от экрана могут привести к нарушению режима сна, если не убирать телефон подальше от себя, предупредили эксперты. Почему важно отказаться от привычки спать рядом с гаджетом, разбиралась Москва 24.

Прерывистый сон

Фото: 123RF.com/kirisa99

Вибрации, звуки уведомлений и свет от экрана телефона делают сон прерывистым. Эти функции гаджета приводят к "тревоге ожидания" и негативно отражаются на восстановлении организма ночью, рассказал Москве 24 клинический психолог высшей категории, профессор, сомнолог Алексей Мелехин.

Работающий гаджет, если он находится рядом со спящим, разрушает структуру сна. Человек во сне постоянно вздрагивает, а затем просыпается.
Алексей Мелехин
клинический психолог высшей категории, профессор, сомнолог

Постепенно это приведет к развитию панических атак, артериальной гипертензии (повышение давления в сосудах выше допустимого уровня), хронической бессоннице или ночному террору (дезориентация и тревога из-за резкого пробуждения).

"Если в момент резкого пробуждения взять телефон с яркой подсветкой, то этим самым отдыхающий увеличивает частоту сердечных сокращений. Это приводит к тому, что утром можно получить классический набор: разбитость и красные глаза", – рассказал эксперт.

При этом на качество сна влияют не только телефоны, но и любые устройства и гаджеты, в том числе ноутбуки, планшеты, умные часы, приводящие к перевозбуждению. Этому состоянию особенно подтверждены люди с чувствительной нервной системой, добавил сомнолог.

Еще одна опасность сна с телефоном – бактерии и вирусы на нем, которые могут привести к различным заболеваниям.

На экране может быть аденовирусная инфекция, способная затронуть глаза, а также бактерии, которые могут стать причиной развития акне, если, например, спать щекой на телефоне.
Алексей Мелехин
клинический психолог высшей категории, профессор, сомнолог

Кроме того, частое отвлечение на экран ночью со временем может привести к синдрому сухого глаза, отметил врач.

Чтобы не допустить проблем, Мелехин порекомендовал ставить гаджет на беззвучный режим или полностью отключать его. Желательно на время ночного отдыха убрать от себя телефон на расстояние вытянутой руки или хотя бы на прикроватную тумбу, посоветовал эксперт.

Врач-кардиолог, сомнолог Алена Максимова подтвердила в разговоре с Москвой 24, что спать с гаджетом не рекомендуется из-за яркости экрана.

"Исходящий свет воздействует на сетчатку глаза и ведет к снижению синтеза мелатонина (гормон, играющий ключевую роль в регуляции циркадных ритмов, особенно цикла сна и бодрствования. – Прим. ред.), что может приводить к бессоннице", – отметила она.

Главный миф

Фото: 123RF.com/torwai

В Сети встречается мнение, что телефон может стать причиной злокачественной опухоли мозга, в том числе если он остался под подушкой. Причина якобы кроется в излучаемых гаджетом радиоволнах. Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучила влияние гаджета на пользователей и опровергла эту информацию, проведя комплексный анализ 63 исследований с 1994 по 2022 год на эту тему.

При этом невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко обратила внимание на другую опасность использования телефона.

Если устройство всегда рядом, то появляется соблазн получить быстрый дофамин: проверить почту, зайти в социальные сети, что нарушит ритм отдыха. Иногда прямо посреди ночи может появиться желание посмотреть на часы, что вызывает тревогу. Люди иногда начинают вычислять, сколько им еще осталось спать, что не способствует засыпанию.
Ирина Завалко
невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук

В связи с этим эксперт советует отказаться от использования телефона за пару часов до сна и забыть о нем до утра.

