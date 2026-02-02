Форма поиска по сайту

02 февраля, 04:43

Политика

В России могут обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Фото: depositphotos/svedoliver

Российские депутаты предложили обязать страховые компании взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 2 февраля, сообщает РИА Новости.

Проект среди прочего обяжет Центробанк РФ размещать статистику об уровне предъявления регрессных требований по ОСАГО в целом по стране.

Также предлагается обязать страховщиков предъявлять регрессные требования в случаях и порядке, определенных ЦБ: к примеру, в случае умысла или опьянения виновника ДТП. Такая мера позволит исключить ситуации, в которых страховщики добровольно отказываются от взыскания средств с недобросовестных причинителей вреда.

Документ также обяжет страховые компании направлять регрессные требования к добровольной уплате и даст возможность оплачивать их с помощью инфраструктуры электронного правительства. Это поможет повысить информированность граждан о наличии такой обязанности и упростит ее исполнение, считают депутаты.

Помимо этого, на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц будет распространяться приказное судопроизводство. Благодаря этому процедура взыскания будет упрощена и не приведет к ухудшению положения ответчиков, поскольку все условия договора ОСАГО определены страховым законодательством.

Подобная практика позволяет страховщикам сначала перевести выплату потерпевшим, а затем в суде взыскать с виновников ДТП ущерб, частично или в полном размере, рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Скажем, водитель рулил в состоянии опьянения, не имел прав, покинул место аварии. Но это, к сожалению, не обязательная схема, а только право страховщиков. Право, которым они практически не пользуются. И чтобы не терять деньги, перекладывают свои расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы", – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить использовать справку с результатами диспансеризации при получении водительских прав и трудоустройстве. Депутаты призвали сделать эту справку более многофункциональной, чтобы россиянам не приходилось повторно проходить исследования на платной основе.

В Госдуму также внесли проект закона о бесплатной парковке для многодетных семей по всей России. Авторы инициативы считают, что нововведение снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равенство гарантий для них на всей территории страны.

