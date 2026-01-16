В Совфеде попросили ФАС проверить цены на воду и продукты на АЗС

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сенатор Айрат Гибатдинов попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить объективность цен на воду и товары первой необходимости на автозаправках. Обращение он направил на имя главы ведомства Максима Шаскольского, сообщает газета "Известия".

По словам Гибатдинова, на некоторых АЗС торговая наценка на воду может достигать 500%. При этом зачастую заправки являются единственным торговым объектом на пути следования граждан.

"Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству", – говорится в обращении сенатора.

Чиновник отметил, что ФАС уже проводит работу по противодействию антиконкурентным соглашениям в сфере государственных и муниципальных закупок. Вместе с тем целесообразно распространить практику борьбы с картельными сговорами и на другие сектора, в частности, на АЗС.

Гибатдинов рассказал, что лично сталкивается с проблемой ценовой разницы на заправках, когда ездит на машине из Ульяновской области в Москву.

"На платной трассе, по которой проходит мой маршрут, нет ни одного розничного магазина, только заправки. Но на них разница в стоимости воды и продуктов первой необходимости по сравнению с обычным магазином может составлять от трех до пяти раз", – пожаловался он.

