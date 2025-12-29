Петербургская биржа: сезонный рост потребления бензина привел к росту цен

Фото: depositphotos/blinow61

Сезонный рост потребления бензина и дизельного топлива привел к соответствующему росту топливных цен. Об этом рассказал старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

"Каждое лето потребление топлива на АЗС существенно вырастает. Рост потребления дизельного топлива связан с промышленной активностью, с сельским хозяйством, а бензина – с тем, что люди в теплый сезон начинают больше ездить", – приводит слова Карпова РИА Новости.

Он указал, что летом также проходят традиционные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и снижается производство. В 2025 году было проведено достаточное количество внеплановых ремонтных работ, что привело к сложностям по доставке и отгрузке топлива по железной дороге.

При этом с октября наблюдается корректировка цен на бензин, которые сейчас находятся на уровнях весны. Например, на 26 декабря марка АИ-92 стоила 52 653 рубля за тонну, АИ-95 – 58 107 рублей за тонну.

Эксперт объяснил снижение цен сезонностью, указав, что в период с октября по декабрь высокий спрос на топливо охлаждается.

В августе сообщалось о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС. Сети были вынуждены частично ограничить отпуск топлива либо временно продавать только дизель.

АЗС в некоторых российских регионах ограничили объемы отпуска бензина. Вместе с тем для устранения дефицита топлива правительство продлило полный запрет экспорта бензина до конца года.