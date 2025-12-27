Кабмин продлил запрет на экспорт бензина и дизеля до марта

Фото: 123RF.com/shinobi34

Российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до марта 2026 года. Он касается всех экспортеров, в том числе и непосредственных производителей, сообщила пресс-служба кабмина.

Кроме того, из страны нельзя будет вывозить судовое топливо и прочие газойли, включая те, которые были приобретены на биржевых торгах. При этом такой запрет не распространяется на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил, что кабмин планирует рассмотреть возможность снятия полного запрета на экспорт бензина и ограничения по дизельному топливу для непроизводителей. Министр уточнил, что решение по данному вопросу будет принято исходя из состояния рынка.

Цивилев при этом охарактеризовал текущую ситуацию с топливом как стабильную. Он связал это в том числе с принятыми российским правительством мерами, доказавшими свою эффективность.

