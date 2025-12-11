Правительство рассмотрит возможность снятия запрета на экспорт бензина и дизеля

Фото: depositphotos/minervastock

Российский кабмин планирует рассмотреть возможность снятия полного запрета на экспорт бензина и ограничения по дизельному топливу для непроизводителей. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.

Министр уточнил, что решение по данному вопросу будет принято исходя из состояния рынка. Цивилев при этом охарактеризовал текущую ситуацию с топливом как стабильную. Он связал это в том числе с принятыми российским правительством мерами, которые, по его словам, доказали свою эффективность.

"Внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, в том числе для формирования запасов к весеннему росту потребительского спроса", – заявил глава Минэнерго РФ, объясняя, стоит ли ждать повторения топливного кризиса в 2026 году.

В конце сентября правительство России продлило полный запрет экспорта бензина до конца года. Данные ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.