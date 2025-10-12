Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая 2026 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отменил до мая следующего года акцизы на дизельное топливо, которое создавалось с помощью смешения данного топлива, авиационного керосина и иных элементов. Это следует из указа, размещенного на портале опубликования правовой информации.

При этом из документа следует, что эта мера затрагивает то дизельное топливо, которое выпущено российскими компаниями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего действия по переработке нефтяного сырья.

Обычно подобным методом смешения создают зимнее дизельное топливо.

Кроме того, президент до мая следующего года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.

"Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в РФ автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5", – следует из указа.

Информация о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начала поступать еще в августе. Сети были вынуждены частично ограничить отпуск топлива либо временно продавать только дизель.

В правительстве России отмечали, что видят небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива и уже работают над вопросом увеличения объемов производства и обеспечения рынка внутри страны.

