25 сентября, 15:19Политика
Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ продлит запрет на экспорт бензина до конца 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
По его словам, аналогичные меры примут в отношении дизельного топлива. Это позволит дополнительно обеспечить российский рынок нефтепродуктами.
Новак отметил, что экспорт бензина будет запрещен для всех участников, кроме поставок по межправительственным соглашениям. В настоящее время в РФ наблюдается небольшой дефицит топлива, который покрывается за счет накопленных остатков.
При этом на топливном рынке "баланс в целом по сентябрю и октябрю сложен", указал вице-премьер. Профильные ведомства совместно с РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства.
Ранее СМИ писали, что в некоторых регионах страны АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов подтвердил наличие сообщений о нехватке и перебоях в поставке топлива на некоторые станции.
Из-за этого несколько сетей были вынуждены ограничить отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя либо временно продавать только дизель.
Большие очереди на АЗС заметили в нескольких регионах России