Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ продлит запрет на экспорт бензина до конца 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

По его словам, аналогичные меры примут в отношении дизельного топлива. Это позволит дополнительно обеспечить российский рынок нефтепродуктами.

Новак отметил, что экспорт бензина будет запрещен для всех участников, кроме поставок по межправительственным соглашениям. В настоящее время в РФ наблюдается небольшой дефицит топлива, который покрывается за счет накопленных остатков.

При этом на топливном рынке "баланс в целом по сентябрю и октябрю сложен", указал вице-премьер. Профильные ведомства совместно с РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства.

Ранее СМИ писали, что в некоторых регионах страны АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов подтвердил наличие сообщений о нехватке и перебоях в поставке топлива на некоторые станции.

Из-за этого несколько сетей были вынуждены ограничить отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя либо временно продавать только дизель.