"Известия": заправки в РФ стали ограничивать объемы отпуска бензина

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В некоторых российских регионах АЗС начали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов подтвердил, что уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на некоторые региональные АЗС. В связи с этим несколько сетей в условиях локального дефицита были вынуждены ограничить отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя либо временно продавать только дизель.

"Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками. В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока", – добавил Баженов.

По словам экспертов, причина локального дефицита бензина в ряде регионов состоит в сезонном росте спроса при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

В середине сентября биржевая стоимость бензина АИ-92 на торгах достигала рекордного уровня в 73,2 тысячи рублей за тонну топлива. При этом цена АИ-95 снижалась до 79,971 тысячи рублей за тонну. Это произошло после сразу нескольких дней роста.

В ФАС заявляли, что рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках. Так, независимые участники рынка в рознице снижали цену по отношению к рынку для получения конкурентных преимуществ. Сейчас по ряду регионов цены на этих АЗС выровнялись.