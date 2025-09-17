Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд

Фото: 123RF/koonsiri

Биржевая стоимость бензина АИ-92 на торгах достигла рекордного уровня в 73,2 тысячи рублей за тонну топлива. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

АИ-92 подорожал на 0,09%. Цена АИ-95 снизилась за день на 0,43%, до 79,971 тысячи рублей за тонну. Это произошло после сразу нескольких дней роста.

Биржевая цена летнего дизельного топлива выросла на 2,4%, до 68,72 тысячи рублей, а топочный мазут подорожал на 2,33%, до 24,1046 тысячи рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,98%, до 73,114 тысячи рублей, а цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2,93%, до 16,28 тысячи рублей.

Ранее биржевая цена АИ-92 достигала 67,62 тысячи рублей. При этом стоимость АИ-95 достигла 78,816 тысячи рублей за тонну. В ФАС объяснили, что рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках.

