11 декабря, 17:57

Культура

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снова снимутся в "Голодных играх"

Фото: кадр из фильма "Голодные игры"; режиссер – Гэри Росс; производство – Color Force, Lionsgate Productions Ltd.

Актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь станут частью франшизы "Голодные игры". Они появятся в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы", который выйдет в мировой прокат в ноябре 2026 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Артисты снова воплотят на экране образы Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Эти персонажи прославили их в первых четырех частях киносерии. Последний фильм франшизы вышел в 2015 году.

Новая картина основана на романе Сьюзен Коллинз "Рассвет жатвы", действие которого разворачивается за 24 года до событий оригинальной истории. Детали участия актеров в новом фильме пока не раскрываются, однако предполагается, что их герои могут появиться в эпизодах, отражающих будущее вымышленного мира Панема.

За все время существования франшизы суммарные кассовые сборы фильмов превысили 3,3 миллиарда долларов, что закрепило "Голодные игры" в числе самых успешных киноциклов XXI века.

Ранее стало известно, что Джонни Депп примет участие в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Актер исполнит в картине главную роль. На данный момент режиссер фильма еще не выбран, однако продюсированием займется студия IN.2 Film, принадлежащая Деппу. Съемки планируется начать в конце 2026 года.

