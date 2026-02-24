Путин назвал терактом взрыв возле автомобиля ДПС у Савеловского вокзала

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Теракт на Савеловском вокзале в Москве мог быть результатом вербовки через интернет. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Президент предположил, что злоумышленнику дали взрывное устройство, а потом дистанционно привели его в действие. Объектом атаки были сотрудники МВД.

"Скорее всего, он (преступник. – Прим. ред.) и не знал-то ничего. Это результат такого преступного, беспечного поведения", – заявил глава государства.

Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля после того, как неизвестный подошел к служебному автомобилю ДПС.

В результате один сотрудник погиб , а двое его коллег получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии в больнице. Нападавший также скончался на месте происшествия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Подтверждено, что причиной стал подрыв, совершенный злоумышленником. К расследованию привлечены ведущие эксперты и криминалисты центрального аппарата СК. Установлено, что подрывником был 22-летний уроженец Удмуртии.

