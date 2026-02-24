МВД окажет помощь семьям полицейских, пострадавших при взрыве в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате взрыва возле автомобиля ДПС в районе Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Его семье, а также раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У Дениса остались жена и двое несовершеннолетних детей", – отметила Волк.

Руководство и личный состав МВД РФ выразили искренние соболезнования семье погибшего.

Взрыв произошел около автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине правоохранителей, после чего прогремел взрыв.

В результате погиб один сотрудник полиции, еще двое правоохранителей были доставлены в больницу с различными ранениями. Преступник скончался на месте ЧП.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывных устройств".

