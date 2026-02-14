Форма поиска по сайту

14 февраля, 23:10

Происшествия

Уголовное дело по факту гибели человека возбуждено после пожара в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом сообщили в канале регионального следственного управления СК России на платформе MAX.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Тело человека было обнаружено в ходе тушения пожара.

По уточненным данным регионального Минздрава, в результате инцидента пострадало 6 человек. Из них 4 обратились за медицинской помощью, их состояние оценивается как тяжелое.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

Пожар в подмосковном Сергиевом Посаде произошел вечером 14 февраля. Причиной возгорания послужил взрыв газгольдера из-за падения наледи. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области заявили, что площадь пожара составила почти 250 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее женщина и трое детей погибли при пожаре в доме в ЛНР. Двум другим детям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, разбив окно. Они были госпитализированы.

происшествияпожар

