Уголовное дело по факту гибели человека возбуждено после пожара в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом сообщили в канале регионального следственного управления СК России на платформе MAX.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Тело человека было обнаружено в ходе тушения пожара.

По уточненным данным регионального Минздрава, в результате инцидента пострадало 6 человек. Из них 4 обратились за медицинской помощью, их состояние оценивается как тяжелое.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

Пожар в подмосковном Сергиевом Посаде произошел вечером 14 февраля. Причиной возгорания послужил взрыв газгольдера из-за падения наледи. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области заявили, что площадь пожара составила почти 250 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

