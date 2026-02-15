Два человека пострадали при массированной атаке ВСУ в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, которую силы ПВО отражали на протяжении всей ночи. В результате случившегося ранения получили два человека, их оперативно госпитализировали. О происшествии сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Самая сложная ситуация наблюдается в поселке Волна, где повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Также различные повреждения наблюдаются в Сочи, где выбило окна в частном доме и задело систему отопления.

Кроме того, в селе Юровка Анапы оказалась повреждена котельная. Кондратьев призвал максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения.

На территории региона образовалось несколько очагов возгораний. К тушению пожаров привлечены 126 человек и 34 единицы техники.

Вечером 14 февраля средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Азовского и Черного морей, а также над Краснодарским краем.

