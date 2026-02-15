Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться о повышении зарплаты

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Верующим людям не стоит молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом увеличении материального благополучия. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение, передает РИА Новости.

"Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск – не получится, на такие просьбы небо не отвечает", – сказал священнослужитель.

По его словам, молиться нужно о том, что касается жизни, веры и отношений с близкими. Кирилл также призвал не сомневаться во время молитвы.

Ранее Владимир Путин назвал патриарха одним из первых защитников Отечества и православной веры. Он уточнил, что настрой Кирилла "передается не только священнослужителям, но и всему народу". Русская православная церковь не раз на протяжении своей истории показывала, что она всегда со своим народом, добавил президент.