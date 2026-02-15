Защитившие детей в Бугуруслане воспитательницы получили премию имени Кеосаяна

Фото: телеграм-канал "Евгений Солнцев"

Воспитательницы из Бугуруслана, которые защитили детей в детсаду, получили первую премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что Лия Галеева и Людмила Платонова получили по 1 миллиону рублей.

Мужчина ворвался с ножом в детсад Бугуруслана 5 февраля. Он сломал дверь и пробрался внутрь учреждения. Галеева и Платонова заперли злоумышленника в помещении и удерживали там до приезда экстренных служб.

В результате инцидента Галеева получила ранения, при этом дети не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Через 2 дня, 7 февраля, суд заключил под стражу нападавшего. Правоохранители продолжают следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.