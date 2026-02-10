Форма поиска по сайту

10 февраля, 17:04

Общество

Омбудсмен Ярославская посоветовала выбирать государственные детсады после ЧП в Коммунарке

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Родителям стоит отдавать детей в государственные детсады, где ведется строгий контроль за безопасностью их пребывания. Об этом заявила Москве 24 уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Омбудсмен прокомментировала инцидент в частном саду сети учреждений "Френдли сити" в Коммунарке, где воспитатель силой укладывала ребенка спать. Соответствующие действия женщины попали на камеру видеонаблюдения. Воспитатель с силой навалилась на ребенка и держала ему руки.

"Только в государственных образовательных организациях разработаны все нормативы и алгоритмы по безопасности пребывания детей. Там государство несет ответственность", – пояснила Ярославская.

Она также призвала родителей пострадавшего ребенка подать в суд на воспитателя и сам детский сад.

После случившегося руководство "Френдли сити" заявило об увольнении сотрудницы, замешенной в инциденте. В свою очередь, пострадавший ребенок продолжает посещать детский сад. В качестве превентивной меры, как сообщается, детский сад намерен внедрить систему искусственного интеллекта для анализа видеонаблюдения.

В то же время родители пострадавшего ребенка, по информации СМИ, готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Вступительный взнос в частном учреждении составляет 80 тысяч рублей, а ежемесячная плата – 60 тысяч рублей.

В связи с инцидентом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сведений о насилии над детьми в детском саду.

