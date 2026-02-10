В Коммунарке уволена сотрудница частного детсада, где ребенка силой принуждали спать

Фото: телеграм-канал Baza

Воспитательница одного из частных детсадов в Коммунарке, силой принуждавшая ребенка спать, уволена. Об этом Москве 24 сообщили в сети учреждений "Френдли сити".

Согласно записям с камер видеонаблюдения, сотрудница детсада с силой навалилась на ребенка и держала ему руки. Руководство учреждения самостоятельно сообщило матери малыша об инциденте. При этом воспитанник детсада продолжает посещать его.

"Несмотря на работающие камеры и на то, что этот сотрудник даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла", – прокомментировали представители учреждения.

Отмечается, что камеры работают круглосуточно и к ним имеют доступ сами родители. Кроме того, руководство детсада уже работает над внедрением в них ИИ, чтобы анализировать аномалии движения и поведения, заранее отправляя сигнал администратору.

"Мы всегда за открытость и прозрачность", – резюмировали в организации.

По информации СМИ, после произошедшего инцидента родители решили написать коллективную жалобу в прокуратуру. Согласно некоторым данным, вступительный взнос в детский сад составляет 80 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно необходимо платить по 60 тысяч рублей.

На ситуацию уже отреагировали в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки после случившегося. При этом ведомство обратило внимание и на то, что некоторые родители регулярно замечали на теле детей синяки и ссадины.

Ранее двое детей сбежали из детского сада в Твери. Выяснилось, что ребята 2020 года рождения не вернулись с прогулки. Позже их нашли, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения.

