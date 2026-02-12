Суд впервые в РФ оштрафовал вещателя за отсутствие пин-кода для кабельного ТВ

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Санкт-Петербурге впервые вынес решение против кабельного телеканала, который транслировал днем запрещенный для детей контент без системы пин-кодирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Административное нарушение было составлено против АО "Первый ТВЧ" по статье 13.21 КоАП РФ "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации". В частности, телеканал проигнорировал вторую часть статьи.

В результате мировой судья судебного участка № 146 Петроградского района Санкт-Петербурга обязал СМИ выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание "Медуза" (Medusa Project признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) на 400 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Санкции были выписаны в отношении сетевого издания по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

До этого главреда спортивного издания "Спорт-Экспресс" Максима Максимова обвинили в отсутствии маркировки иноагента в одном из материалов, который был размещен в газете. Против него были составлены два административных протокола.