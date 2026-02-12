Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 18:52

Общество

Суд впервые в РФ оштрафовал вещателя за отсутствие пин-кода для кабельного ТВ

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Санкт-Петербурге впервые вынес решение против кабельного телеканала, который транслировал днем запрещенный для детей контент без системы пин-кодирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Административное нарушение было составлено против АО "Первый ТВЧ" по статье 13.21 КоАП РФ "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации". В частности, телеканал проигнорировал вторую часть статьи.

В результате мировой судья судебного участка № 146 Петроградского района Санкт-Петербурга обязал СМИ выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание "Медуза" (Medusa Project признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) на 400 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Санкции были выписаны в отношении сетевого издания по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

До этого главреда спортивного издания "Спорт-Экспресс" Максима Максимова обвинили в отсутствии маркировки иноагента в одном из материалов, который был размещен в газете. Против него были составлены два административных протокола.

Читайте также


судыобщество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика