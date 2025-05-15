Суд оштрафовал издание "Медуза" на 400 тысяч рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание "Медуза" (Medusa Project признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) на 400 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Изданию выписали штраф по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"), уточнили в суде.

Минюст внес компанию Medusa Project в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента, в 2021 году. В 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе", а в 2023-м организация была признана нежелательной на территории России.

Последнее решение приняла Генпрокуратура после изучения ряда материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность компании угрожает основам конституционного строя и безопасности России.