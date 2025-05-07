Чешская НПО "Фонд 19/29" признана нежелательной в России

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Деятельность чешской неправительственной организации (НПО) "Фонд 19/29" признана нежелательной на территории России, сообщила Генеральная прокуратура на сайте.

Ведомство уточнило, что НПО Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s. создана в 2015 году. Целью организации было продолжить работу "Фонда поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29", который ранее действовал в России и был ликвидирован в 2016 году.

По данным прокуратуры, НПО является частью "Глобальной сети журналистов-расследователей" (США) и "Форума гражданского общества Россия – ЕС", деятельность которых признана нежелательной. Кроме того, организация сотрудничает с нежелательной украинской организацией "Сетевое объединение журналистов расследователей".

Согласно уставу, задача фонда – создать условия для беспрепятственной работы журналистов и оказывать поддержку представителям СМИ в журналистских расследованиях.

"На деле же организация сосредоточена на очернении России, в том числе с помощью соответствующих публикаций в Сети интернет, а также реализации программ и проектов, дискредитирующих политику нашей страны и ее руководство", – говорится в сообщении.

Также нежелательной была признана деятельность НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia. Выяснилось, что организация создана в 2021 году российскими гражданами, которые проживают в Италии. Представители НПО активно распространяют пропаганду Запада в отношении России, подчеркнула Генпрокуратура.

Кроме того, в ходе протестов представители организации собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), приобретая им военную амуницию, БПЛА и комплектующие к ним, отметило ведомство. В частности, НПО сотрудничает с запрещенной в России террористической организацией "Легион "Свобода России".