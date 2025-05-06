Движение ограничено в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:52

Политика

Экс-активистка "Открытой России" Шевченко внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Эрик Романенко (Анастасия Шевченко признана в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов)

Бывшая участница движения "Открытая Россия" (деятельность признана нежелательной на территории России) Анастасия Шевченко (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В 2021 года Шевченко была приговорена к 4 годам лишения свободы условно. Тогда активистку обвиняли в участии в нежелательной организации. При этом сама Шевченко в суде не признала вину. Вскоре ее приговор был смягчен до 3 лет лишения свободы условно.

Однако в декабре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону Шевченко заменил условный срок на колонию-поселение, поскольку начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН России по Ростовской области заявил о неисполнении активисткой возложенных на нее обязанностей.

По информации СМИ, Шевченко эмигрировала в Вильнюс.

В 2025 году Минюст РФ внес активистку в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что женщина принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, взаимодействовала с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика