Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Валерий Панюшкин внесен в реестр иноагентов)

Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Причиной такого решения стали его участие в создании сообщений и материалов иностранного агента, распространение ложной информации о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также недостоверных сведений, формирующих негативный образ ВС РФ.

Кроме того, Панюшкин выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас, по данным Минюста, журналист проживает за рубежом.

Вместе с ним соответствующий список пополнили журналистка Анастасия Голубева, правозащитница Светлана Осипова, украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, политик Анастасия Шевченко и политолог Ирина Бусыгина, а также проект "Зона солидарности".

Голубева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также создавала негативный образ Вооруженных сил РФ своими материалами. Еще она сотрудничает с иностранным СМИ, добавили в ведомстве.

В свою очередь, Осипова создавала и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов, публиковала ложные данные о российском правительстве и ВС РФ, а также сотрудничала с организациями, включенными в реестр иноагентов.

Шейтельман, Шевченко и Бусыгина проживают за пределами Российской Федерации. Первый осуществлял поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторая принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, взаимодействовала с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Третья же взаимодействовала с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Все трое, а также "Зона солидарности" выступали против специальной военной операции на Украине.

В конце января чиновники всех думских фракций внесли в ГД пакет законопроектов, направленных на введение новых ограничений для иноагентов. Упоминается полный запрет иноагентам участвовать в просвещении и образовании и получать поддержку на муниципальном уровне. Также депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение норм закона.

Кроме того, на рассмотрение был внесен законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей для иноагентов за несоблюдение требований Минюста РФ.

