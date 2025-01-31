В ГД внесен пакет проектов с новыми ограничениями для иноагентов

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В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на введение новых ограничений для иноагентов. Об этом в телеграм-канале рассказал глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Авторами инициативы выступили депутаты всех думских фракций.

В проекте упоминается полный запрет иноагентам участвовать в просвещении и образовании и получать поддержку на муниципальном уровне. Также депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение норм закона.

Кроме того, депутаты внесли в ГД законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей для иноагентов за несоблюдение требований Минюста РФ. Новым положением предлагается дополнить статью 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

За невыполнение законных требований предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иностранным агентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, которая оплачивала размещаемый рэпером контент.

Позже стало известно, что на имущество рэпера наложен арест. Кроме того, он объявлен в федеральный розыск.