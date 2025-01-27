Суд наложил арест на имущество рэпера Моргенштерна

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргеншерн признан иноагентом в РФ)

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) наложен арест. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

Савеловский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело в отношении исполнителя по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Кроме того, рэпер объявлен в федеральный розыск.

Ранее Моргенштерну предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иностранным агентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, которая оплачивала размещаемый рэпером контент.