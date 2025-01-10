Рэпер Моргенштерн обратился к фанатам на фоне скандала в Куршевеле

Фото: morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)/instagram.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) обратился к СМИ и поклонникам на фоне скандала с его нетрезвым выступлением на корпоративе в Куршевеле. Видеообращение рэпера опубликовано в его аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Я никогда не отрицал и не отрицаю, что у меня есть с этим проблемы. <…> Это хотя бы помогает мне успокоиться, понимаете? Таракашки, живущие вот в этой черепной коробке, они немножко глубже, чем просто зависимость от спирта или чего-то еще", – рассказал артист, заверив, что в скором времени будет "в специализированном месте, под присмотром".

В другой публикации он поблагодарил всех, кто за него переживает и пишет ему подбадривающие слова. Он уточнил, что не мог представить такую огромную поддержку, "показавшись в интернете слабым".

СМИ сообщали, что нетрезвый Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле. Как указывали журналисты, музыканта пришлось поднимать гостям.

Ранее суд в Санкт-Петербурге запретил клип Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна". В пресс-службе городской прокуратуры пояснили, что на протяжении всего видеоролика искажаются реальные представления о религии, а также звучат призывы к совершению представляющих угрозу действий.